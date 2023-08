ASSE - Mercato : Batlles pousse pour recruter un autre de ses anciens joueurs à Troyes !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Hier lundi, après le nul à Annecy (1-1), Laurent Batlles a déclaré qu'il n'attendait plus rien du mercato et qu'il allait travailler avec le groupe actuellement sous ses ordres. Mais selon l'insider Gael42, l'entraîneur de l'ASSE n'aurait pas renoncé à l'idée de voir arriver une dernière recrue. Et il aimerait que celle-ci soit le milieu défensif de Troyes Florian Tardieu (31 ans).

Les Girondins veulent également Tardieu

Batlles a connu Tardieu à Troyes. L'expérience des anciens de l'ESTAC à Saint-Etienne (Giraudon, Chambost) a pourtant été un échec mais le technicien tient visiblement à recruter le milieu défensif puisqu'il le voulait déjà il y a un an. Loïc Perrin va devoir se montrer très persuasif car Florian Tardieu est en contacts avancés avec les Girondins de Bordeaux depuis plusieurs semaines.

Sur cette fin de mercato, F.Tardieu devrait rejoindre l’ASSE

