ASSE – Mercato : Batlles prêt à revoir son milieu, deux joueurs sur la sellette

L'heure est à la continuité cette intersaison à l'ASSE. Avec une bonne deuxième partie de saison, le club forézien compte conserver l'ossature du groupe actuel et la prolongation de Gaëtan Charbonnier va dans ce sens après la levée des options d'achat de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou.

Bouchouari et Monconduit ne seront pas retenus

L'ASSE attend toujours la décision de Jean-Philippe Krasso, mais avec la meilleure attaque et l'une des pires défenses de L2, certains secteurs devront être améliorer et le milieu de terrain en fait partie. Laurent Batlles l'a déploré : ses milieux n'ont pas été assez décisifs. Le coach des Verts compte toujours s'appuyer sur Lamine Fomba, Aïmen Moueffek, Victor Lobry et Dylan Chambost la saison prochaine, et il apprécie le profil de plusieurs jeunes (Mouton, Fall, Cissé, Amougou, Gautier). En revanche, Benjamin Bouchouari et Thomas Monconduit ne devraient pas être retenus en cas de proposition intéressante. Le premier, malgré de grosses qualités, a déçu par son rendement et par certaines attitudes, notamment après avoir intégré la sélection marocaine. Et le second, après une saison contrastée, ne jouit pas d'une grosse cote en interne, où le club mise plus sur l'avénement de Fomba, à son poste.