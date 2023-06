ASSE - Mercato : Batlles proche d’une boulette avec Hamouma ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le choix de Romain Hamouma n’a pas payé. Malgré l’insistance de Laurent Batlles pour le retenir à l’ASSE l’été dernier, le milieu offensif de 36 ans avait préféré changer d’air et filer à l’AC Ajaccio après dix ans de bons et loyaux services chez les Verts. Près d’un an plus tard, le bilan est négatif. Et même cinglant, à écouter Olivier Pantaloni.

« Hamouma a été trop souvent blessé »

« Plusieurs joueurs, d'un certain âge, qui ont été recrutés l'été dernier avaient des antécédents de blessure. Ce sont des paris qui ont été faits. Des paris manqués. Notre recrutement est indéniablement un échec. Mon plus gros regret de la saison, c'est que Romain Hamouma n'ait pas pu être plus souvent sur le terrain, a soufflé le coach de l’ACA dans Corse Matin. Quand il était 100% à l'entraînement, il y avait une telle différence avec les autres... C'était frappant ! Quand il était associé à Youcef Belaïli, on faisait peur aux adversaires. Malheureusement, Romain Hamouma a été trop souvent blessé. » Trahi par un corps meurtri par les blessures - genou, au mollet, aux ischios et au tendon rotulien - Hamouma aura tout de même inscrit 2 buts et distillé 3 passes décisives en 19 matches.

