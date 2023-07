ASSE - Mercato : Batlles réclame d'autres recrues et évoque la piste Livolant

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après le revers ce samedi de l'AS Saint-Étienne contre Grenoble (2-1) en match amical, le coach stéphanois, Laurent Batlles, s'est exprimé sur le mercato estival, confiant qu'il espérait voir débarquer de nouveaux joueurs cet été.

"Maintenant, on aura souvent des équipes qui jouent en bloc bas, c’est ce qu’a fait Grenoble encore aujourd’hui. À nous de trouver les solutions pour pouvoir être plus performant à la perte de balle. On l’a été toute la seconde partie de saison, il y a des joueurs qui ne sont pas là et on espère que des joueurs vont nous rejoindre. C’est un travail qui est normal."

"Moi je m’occupe du terrain, ce n’est pas moi qui gère les négociations"

Mais le technicien de 47 ans n'a ensuite pas voulu en dire plus sur les pistes étudiées par le club du Forez lors de ce mercato estival. "Pour l’instant je ne sais pas, il faudra voir avec Loïc Perrin. Moi je m’occupe du terrain et je vois en fonction, ce n’est pas moi qui gère les négociations", a-t-il rétorqué avant d'être interrogé sur la piste à l'attaquant et capitaine de l'En Avant Guingamp, Jérémy Livolant. "On verra comment ça se passe, vous verrez avec Loïc."

