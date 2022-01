ASSE – Mercato : Beric en salle d'attente, le plan Dupraz s'affine chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Comme indiqué sur notre site et confirmé par notre correspondant à Saint-Etienne Laurent Hess à l'occasion du live Facebook organisé hier en marge du derby OL – ASSE, les Verts n'ont pas complètement fermé la porte à Robert Béric (30 ans).

Libre depuis la fin de son contrat au Chicago Fire (MLS), le Slovène veut revenir dans le Forez mais est actuellement en salle d'attente, en second choix d'un attaquant plus solide. Ce samedi après-midi, L'Equipe confirme cette tendance expliquant que deux « N°9 » sont espérés par Pascal Dupraz cet hiver.

Un buteur international + Beric s'il reste de l'argent

Si Robert Beric est bien en contact avec Roland Romeyer et figure dans la liste des dix noms de renforts, l'ASSE veut d'abord mettre la main sur un avant-centre de niveau « international ». Les cibles selon L'Equipe : Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Serhou Guirassy (Stade Rennais) et Vedat Muriqi (Lazio Rome). Par ailleurs, le quotidien affirme que, concernant le latéral droit, Marcel Tisserand (Fenerbahçe, 29 ans) serait la priorité. L'ancien Monégasque et Toulousain ne joue plus en Turquie depuis quelques semaines...

Désormais, les Verts vont se donner le temps sur le dossier de l'attaquant, l'ASSE ne pouvant pas inscrire de nouveaux joueurs pour le match en retard à Angers la semaine prochaine et n'ayant pas la nécessité d'un renfort en Coupe face à Bergerac. L'objectif ? Pouvoir compter sur un buteur disponible contre Montpellier le 5 février.