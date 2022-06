ASSE - Mercato : Bernardoni et Thioub remis sur le marché cet été !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

L’histoire aurait pu être plus belle pour Paul Bernardoni et Sada Thioub à l’ASSE. Arrivés en prêt dans le Forez l’hiver dernier avec comme mission de maintenir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, les deux joueurs vont maintenant retourner au SCO, club auquel ils appartiennent. Mais pour Angers, le projet n’est pas de compter sur eux en vue de la saison prochaine.

Plus globalement, le club angevin ne se voit pas garder les joueurs qui reviendront de prêt. « Ils sont quatre – Bernardoni, Thioub, Bobichon, El Melali – et à partir des décisions du coach qu’il a actées, ils ne sont pas dans les plans du club », a déclaré Laurent Boissier, le coordinateur sportif du SCO d'Angers, à Ouest-France. « Les trois premiers sont mes « petits » avec qui j’ai aussi construit mon histoire à Nîmes. Je les porte dans mon cœur, ce sont des bons mecs et des bons joueurs. Mais parfois, une histoire d’amour peut se faire ailleurs. Ils ne sont pas décideurs : l’effectif est construit. Ils ont un contrat, mais le choix nous appartient. À un moment, il faut remettre l’église au centre du village. Si le coach ne compte pas sur eux, ni eux ni nous n’avons l’intérêt de les garder ».

Bernardoni pourrait même quitter Angers

Concernant l’avenir de Paul Bernardoni, le coordinateur sportif d'Angers ne l’imagine pas dans un rôle de doublure d’Anthony Mandrea, désormais titulaire. « Il faut évoquer ce dossier avec Gérald. Moi, je ne m’implique pas dans ça. Je ne suis pas là pour discuter des choix du terrain, ça ne me concerne pas. J’ai mon idée là-dessus, je la garde pour moi », souffle Laurent Boissier. « On a travaillé à trois gardiens cette année, ce sera encore le cas la saison prochaine. Et ça me paraît compliqué de voir Paul dans la peau d’un n° 2. Je ne suis pas sûr qu’il soit prêt à ça ».

