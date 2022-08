ASSE – Mercato : Bouanga à LA, c'est fait !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

⚽️ L’ #ASSE et le Los Angeles d’accord pour le transfert de Denis #Bouanga . Finalisation en cours. Les Verts devraient récupérer 5 millions d’euros dans la transaction. #mercato

Romain Colange, du Progrès, annonce que le deal est fait. Bouanga aurait été transféré pour 5 M€. Un joli montant pour un joueur dont le contrat se terminait dans un an.

Dans la foulée de son grand copain Zaydou Youssopuf, Denis Bouanga s'apprête lui aussi à quitter l'ASSE. Comme révélé par notre site via Benjamin Danet la semaine dernière, le Gabonais était en contacts avec Los Angeles FC et les négociations ont abouti ce jeudi soir, alors que le Mercato ferme ses portes de l'autre côté de l'Atlantique.

