ASSE - Mercato : Bouanga demande pardon, Khazri comme futur coéquipier la saison prochaine ?

Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Les supporters de l’ASSE peuvent en vouloir à bon nombre de joueurs qu’ils n'ont pas estimé au niveau requis cette saison en Ligue 1 mais Denis Bouanga ne devrait pas en faire partie. Dans le money time de celle-ci, l’ailier gabonais a sué à grosses gouttes pour tenter d’extirper le club forézien d’une relégation qui lui a finalement été fatale.

Depuis, l’intéressé ne dort plus et a tenu à laisser sur son compte Instagram un message de pardon à tous les amoureux de l’ASSE. Dans celui-ci, on peut se rendre compte que le joueur de 27 ans est très peiné par ce dénouement catastrophique pour les Verts...

En parallèle, Mohamed Toubache-Ter assure que le Montpellier HSC s’est renseigné sur ce même Bouanga, en fin de contrat en juin 2023. Un club qui drague également un certain Wahbi Khazri... Le Gabonais ne manque d'ailleurs pas de prétendants sur ce mercato estival : LOSC, OGC Nice, Celta Vigo, Eintracht Francfort et Borussia Moenchengladbach.

📱 Denis Bouanga s'exprime sur Instagram sur la descente des Verts. pic.twitter.com/Quj6W7oBTB — Sainté Inside (@SainteInside) June 2, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur