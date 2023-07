ASSE - Mercato : Bouchouari entre dans l'histoire, une bonne nouvelle pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Hier soir se disputait la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 entre le Maroc et l'Egypte. Devant plus de 50.000 supporters déchaînés dans le stade de Rabat, ce sont les hôtes qui se sont imposés (2-1) après prolongations. Pas titulaire au coup d'envoi, comme cela avait été le cas en demies, Benjamin Bouchouari a fait son entrée à la 58e à la place de Richardson. Il était donc bien placé pour voir le Monégasque Oussama Targhalline donner la victoire à son pays à la 105e.

Un transfert arrangerait les deux parties

Il s'agit du premier sacre du Maroc dans cette compétition. Et il s'agit forcément d'une bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne, qui ne retiendra pas Bouchouari en cas de belle offre cet été. Recruté pour un peu plus d'un million d'euros il y a un an à Roda JC, le petit milieu de terrain a fait des débuts très prometteurs dans le Forez, avant de s'effacer lors de la deuxième partie de saison. Il lui est notamment reproché de ne pas être assez décisif dans le jeu. Lui voudrait jouer plus haut que la Ligue 2 et les Verts ont besoin de liquidité. Un transfert arrangerait donc tout le monde et ce titre de champion d'Afrique U23 va peut-être permettre de décanter les choses.

