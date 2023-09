ASSE - Mercato : Bouchouari revient sur ses contacts de l'été

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Benjamin Bouchouari a changé d'agent cet été et après avoir été élu meilleur espoir de L2, son départ de l'ASSE a été évoqué. Le jeune milieu marocain est ambitieux. Mais l'ASSE n'a pas reçu d'offre pour lui et ses contacts avec l'Etoile Rouge de Belgrade ne sont pas allés plus loin qu'une simple prise de contacts. C'est ce qu'il a évoqué ce midi en conférence de presse.

"Je ne serais parti que s’il y avait eu un projet intéressant pour moi"

« Non je n'ai pas voulu partir, a-t-il expliqué. Belgrade était intéressé mais dès le début j'ai dit que ce n'était pas fait pour moi. J'en ai parlé avec Jipé, il m'a appelé mais je savais que ce n'était pas un endroit où je voulais aller. J'ai préféré Saint-Étienne que partir là-bas même s'ils jouent la Ligue des Champions. »

Et à lui d'ajouter... "Je ne serais parti que s’il y avait eu un projet intéressant pour moi. Si je peux franchir un cap avec une nouvelle étape, ce n’est pas une mauvaise chose de partir mais seulement si c’est un projet qui me plait. Autrement ça ne sert à rien de quitter Saint-Étienne. Il y a eu des offres mais rien qui me plaisait réellement. Et puis, l’ASSE a confiance en moi, c’est important pour un jeune joueur. Tu ne peux pas changer ça pour n’importe quel projet ailleurs. Je suis bien ici, je connais les gens, ils sont bien avec moi, ils connaissent mon jeu, c’est un bon environnement, ils ont confiance en moi, je progresse et je joue. Je ne vais pas partir n’importe où pour me retrouver sur un banc perdu juste pour dire que je suis parti. J’ai besoin de stabilité et ici j’ai ça, c’est plus facile."

