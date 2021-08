ASSE – Mercato : boudé en L1, Debuchy n'a jamais songé à dire stop

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Laissé libre par l'ASSE qui n'avait pas souhaité reconduire son contrat malgré une ultime saison honorable (26 apparitions, 2 buts), Mathieu Debuchy (36 ans) pensait sans doute retrouver un nouveau club plus rapidement et en Ligue 1.

Après un mois et demi de chômage, l'ancien défenseur international a dit oui au VAFC (Ligue 2) sur la base d'un contrat de deux saisons avec une année en option. Un retour salutaire dans le Nord pour l'ancien Lillois, qui a évoqué son choix dans la Voix du Nord.

« A 36 ans, on n'a plus trop de valeur marchande pour les clubs »

« Je suis très heureux de rejoindre le club, de commencer une nouvelle aventure et de découvrir la Ligue 2. On avait échangé avec le coach auparavant. On s’est aussi longuement entretenu avec le président, la semaine dernière. Et tout ça m’a donné envie de rejoindre le VAFC. Je suis très content. J’avais quelques contacts oui, avec d’autres clubs de Ligue 2. À l’étranger, aussi, mais rien de concret », a glissé celui qui était encore capitaine des Verts.

La « Bûche » a également regretté l'attitude des clubs à son égard, assurant n'avoir jamais douté pour autant : « A aucun moment je n’ai songé à arrêter ! C’est sûr qu’à 36 ans, on n’a plus trop de valeur marchande pour les clubs. C’est malheureux car on peut apporter différemment. Sur le terrain et en dehors, avec le groupe ».