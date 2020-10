ASSE – Mercato : Boudebouz tout proche de snober le Qatar, son salaire au cœur du problème ?

Faute d'avoir trouvé un point de chute dans le Mercato européen, Ryad Boudebouz va-t-il trouver preneur via une destination exotique ? Claude Puel l'a prévenu, il ne fait pas partie de ses premiers choix du côté de l'ASSE, et un départ pourrait donc arranger aussi bien son temps de jeu que les finances vertes.

Encore faut-il que les pistes se concrétisent. Ryad Boudebouz s'est envolé depuis quelques jours au Qatar pour tenter de trouver un accord avec le Qatar Sport Club. Et alors que l'Equipe annonçait des négociations bien avancées dans ce dossier, l'insider Mohamed Toubache-Ter a lui révélé que les négociations étaient au point mort depuis 48 heures, comme nous vous le relayions ce matin.

Une dernière réunion ce jeudi ?

Le site Peuple Vert en a dit un peu plus sur le dossier il y a quelques minutes. Selon le site qui traite l'actualité du club stéphanois, Ryad Boudebouz pourrait très rapidement claquer la porte des négociations et faire son retour à Saint-Etienne. En cause, une proposition salariale qui ne serait pas à la hauteur de ses attentes. Selon la même source, une rencontre devrait avoir lieu aujourd'hui pour tenter de débloquer la situation. Il se pourrait que ce soit la dernière.