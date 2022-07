ASSE - Mercato : Briançon fait des révélations sur son arrivée dans le Forez

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Appelé à devenir un pilier de l'équipe de Laurent Batlles, Anthony Briançon est l'un des bons coups réalisés par Loïc Perrin en ce début de marché estival. A Objectif Gard, le défenseur central a révélé qu'il était en contacts avec l'ASSE depuis plusieurs semaines et qu'il avait eu de nombreux contacts après la fin de son contrat à Nîmes mais qu'il avait choisi les Verts pour leur prestige.

"Les premiers contacts ont eu lieu avec Loïc Perrin bien avant les barrages. Ensuite, il m’a appelé et m’a fait part du projet tout comme le nouveau coach Laurent Batlles. Ça s’est fait trois semaines après. Le club était disposé à me récupérer même en Ligue 1, bien évidemment j’aurais aimé qu’il se maintienne. Mais malgré la descente, cela ne m’a pas freiné quand on voit la ferveur autour de ce grand club. Voyant qu’ils sont restés chauds pour me récupérer, je n’ai pas hésité une seconde."

"Ma décision a été rapide vu l’engouement et la ferveur autour de ce club"

"C’est un grand club, l’un des clubs les plus mythiques de France. C’était une fierté que Saint-Étienne s’intéresse à moi. C’est pour cela que ma décision a été rapide vu l’engouement et la ferveur autour de ce club. Je pense m’y retrouver et je me voyais rapidement intégrer ce club. J’ai eu d’autres sollicitations mais quand il y a eu la proposition concrète de Saint-Étienne, j’ai demandé à mes agents de faire le maximum pour venir dans ce club."