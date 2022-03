ASSE - Mercato : Buisine parti, un chantier XXL attend déjà Loïc Perrin et Ilan

Zapping But! Football Club ASSE : Le mercato d'hiver est-il déjà une réussite ?

Un énorme chantier attend l'ASSE cet été, qu'elle se maintienne ou non en L1. Avec pas moins de 20 joueurs professionnels en fin de contrat, l'effectif va subir un profond lifting, avec une masse salariale qui va fondre, et la nécessité de recruter sera évidente. Le recrutement ayant été souvent défaillant ces dernières saisons, des changements étaient envisagés. Ils sont désormais actés. Comme annoncé dans nos colonnes, Jean-Luc Buisine quitte en effet l'ASSE, deux ans après son arrivée à la demande du duo Puel-Thuilot. Les dirigeants n'étaient pas satisfaits de son travail à la tête de la cellule, ils déploraient son manque d'implication et son manque de réseaux, encore constatés lors du dernier Mercato hivernal. L'ancien lillois a été reçu la semaine dernière et son départ a été officialisé jeudi dernier. « L’AS Saint-Etienne et son Directeur du recrutement Jean-Luc Buisine ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Le club souhaite à Jean-Luc Buisine le meilleur pour la suite de sa carrière et le remercie pour le travail accompli », a-t-il indiqué via un communiqué.

Ilan déjà a pied d'oeuvre

Pour remplacer Buisine, c'est Loïc Perrin qui va chapeauter la cellule, charge à lui de la recomposer. Et une première décision est tombée puisqu'Araujo Ilan va l'intégrer. « Sous le maillot Vert entre 2006 et 2010 (117 matchs, 31 buts), puis exerçant diverses missions en lien avec le recrutement entre 2017 et 2019, Ilan est de retour au sein de l'AS Saint-Étienne. Le Brésilien intègre, à compter de ce jeudi 24 mars 2022, la cellule de recrutement. Il est placé sous la responsabilité de Loïc Perrin, Coordinateur sportif notamment en charge de la cellule de recrutement », a indiqué le club via un second communiqué. A l'origine de l'arrivée, libre de Gabriel Silva, à l'été 2017, l'ancien attaquant brésilien vit toujours dans la région stéphanoise, du côté de Saint-Just-Saint-Rambert, d'où est originaire sa compagne. Il était présent à l'entraînement des Verts jeudi dernier à L'Etrat aux côtés de Perrin. Pour intégrer la cellule, qui avait enregistré les départs de Julien Cordonnier et Romain Barq il y a quelques mois, l'ancien milieu de terrain Eric Guérit et l'ancien attaquant Olivier Monterrubio feraient partie des profils de scouts à l'étude.

Pour résumer L'ASSE a débuté ses grands travaux d'été par la recomposition de sa cellule de recrutement. Comme prévu, Jean-Luc Buisine est remplacé par Loïc Perrin. Qui fait appel à Araujo Ilan en tant que recruteur. Avec en ligne de mire un chantier estival qui s'annonce vaste.

Laurent HESS

Rédacteur