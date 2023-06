ASSE - Mercato : après Bamba, un autre Vert annonce son départ

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après Kader Bamba, c'est au tour de Noah Raveyre (17 ans) d'annoncer son départ de l'ASSE sur Instagram. « Après cinq ans passés à l'AS Saint-Étienne il est temps pour moi que cette inoubliable aventure s'arrête, a posté le portier. J'aimerais remercier les différents staffs techniques et médicaux ainsi que tout le personnel du club qui m'ont accompagné et m'ont fait grandir pendant ces cinq ans passés ici et l'ensemble des supporters pour leurs soutiens incontournables. Je repars d'ici la tête haute en ayant respecté et partagé les valeurs du club ! Il est maintenant temps pour moi de m'ouvrir à une formidable nouvelle aventure. À bientôt. »

C'est confirmé pour Raveyre à l'AC Milan !

Et comme annoncé dès l'automne dernier, c'est bien vers l'AC Milan que Raveyre se dirige. Le journaliste italien Nicolo Schira le confirme, en précisant que Raveyre jouera dans un premier temps avec les U19 du club lombard.