ASSE Mercato : c'est officiel pour Yann M'Vila !

Après six mois d'inactivité suite à son départ d'Olympiakos, Yann M'Vila va enfin retrouver les terrains. Le milieu de terrain français de 33 ans s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec West Bromwich Albion. Le club de la banlieue de Birmingham est actuellement 5e de Championship et donc qualifié pour les play-offs. Le règlement prévoit que les deux premiers montent directement en Premier League (mais Leeds, 2e, est à 17 points...) et que les clubs classés de la 3e à la 6e place se disputent le dernier billet. La montée est bien évidemment l'objectif de WBA.

Pour M'Vila, c'est la fin de six longs mois durant lesquels il a annoncé un peu partout. Notamment au FC Nantes, à l'OL et à l'OM en France. L'ancien Rennais avait regretté dans une interview sa réputation, qui aurait fait reculer plusieurs dirigeants hexagonaux. Les Anglais sont visiblement moins sensibles à ce qui peut se dire sur les joueurs...

We're delighted to announce the signing of Yann M'Vila on a short-term deal until the end of the season! ✍️



Welcome to the Albion, Yann! 🇫🇷