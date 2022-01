Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

En difficulté à l'ASSE et probablement remplacé d'ici à la fin du Mercato, Ignacio Ramirez (24 ans) cherche une porte de sortie dans le Forez. S'il pensait l'avoir trouvé en remplaçant Gonzalo Bergessio au Nacional de Montevideo (D1 uruguayenne), le dossier coince.

En effet, comme le rapporte le journaliste local Andres Cancellara dans l'émission El Canal del Futbol, le Nacional se heurte actuellement aux exigences du président du Liverpool FC José Luis Palma, qui, pour ne pas renforcer un concurrent direct, réclamerait 5 M$ pour le transfert du « Colorado », seulement prêté sans option d'achat à Saint-Etienne.

Ngoy (Eupen), une alternative low cost à Mateta

En attendant de trouver une solution au dossier Ramirez, l'ASSE continue de regarder le Mercato des attaquants. Si le dossier Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) est prioritaire dans le cadre d'un prêt, les Verts se seraient aussi positionné sur la possibilité d'accueillir un nouvel offensif sur le plus long terme.

En fin de contrat l'été prochain au KAS Eupen, Julien Ngoy (24 ans) plairait beaucoup à Saint-Etienne selon le média belge Walfoot. Montpellier, ainsi que le Hertha Berlin, Schalke04 et Hambourg sont aussi cités pour accueillir l'ancien joueur de Stoke City présenté comme « bon dribbleur, rapide, technique et adroit devant les buts adverses ». Une adresse qui ne saute pas non plus aux yeux au regard de ses stats en Jupiler League (49 matchs, 9 buts, 3 passes décisives).