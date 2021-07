ASSE - Mercato : ça se précise pour un départ de Miguel Trauco

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Même s’il a présenté des finances saines à la DNCG, l’AS Saint-Etienne ne roule pas sur l’or, loin de là. Pour recruter cet été, elle va devoir au préalable vendre des joueurs et si possible pas l’une de ses jeunes pépites (Camara, Gourna-Douath, etc). L’idée pour Claude Puel serait davantage de se séparer d’un Ryad Boudebouz, d’un Wahbi Khazri ou d’un Miguel Trauco. Car non seulement ces joueurs seront en fin de contrat dans un an mais, en plus, ils bénéficient de salaires plus en rapport avec la nouvelle politique d’austérité des Verts.

Concernant Trauco, une rumeur l’envoie du côté de la Turquie après des contacts assez avancés avec l’Olympiakos l’été dernier. Trabzonspor le suivrait depuis plusieurs mois. Les clubs turcs, c’est toujours un bon plan pour les clubs comme pour les joueurs de Ligue 1 car ils ont des moyens conséquents. Ce mardi, le média péruvien Retabet confirme l'intérêt du club de Trébizonde pour Trauco mais également pour un autre Péruvien (Italo-Péruvien, plus précisément), Gianluca Lapadula (Benevento). Les Verts espèrent que les dirigeants turcs passeront rapidement à l'action, histoire de débloquer leur propre mercato…

¿Seguir en Italia o volar a ✈️ Turquía?



✔️ Gianluca #Lapadula es una opción para el Trabzonspor de 🇹🇷 Turquía, según informaron este martes 📰 medios deportivos turcos.



✔️ Este equipo turco estuvo interesado hace meses también por #MiguelTrauco.



📷 Selección Peruana pic.twitter.com/8yRcOYsxeM — RETAbet.pe (@RETAbet_pe) July 13, 2021