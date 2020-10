ASSE - Mercato : Cabella revient sur son départ et commet une petite infidélité avec l’OM

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Rémy Cabella a la rage de ne pas pouvoir jouer son premier de Ligue des champions face au Stade Rennais. « Je vous cache pas que j’ai la haine, a-t-il soufflé sur Twitter. Démarrer la Ligue des Champions avec mon club me tenait tellement à cœur... mais j’ai été testé positif au COVID-19. Je dois rester me reposer à la maison. Prenez soin de vous. »

L'offre de Krasnodar a fait tourner la tête de Cabella

En parallèle, le milieu offensif de 30 ans est revenu sur son départ de l’ASSE l’été dernier. « Initialement, je n'étais pas dans l'optique de partir de Saint-Étienne. J'ai eu cette proposition de Krasnodar qui, c'est vrai, m'a fait un peu tourner la tête, a-t-il affirmé dans France Football. Mes parents n'étaient pas trop pour, mon entourage non plus, à cause des a priori. La Russie fait peur, c'est loin, on ne sait pas ce qu'il se passe là-bas. Mais je n'ai écouté personne et j'ai fait mon choix, seul. J'ai été égoïste. J'ai envie de jouer la Ligue des Champions et je vais le faire. »

« Marseille, c'est le summum »

Concernant sa préférence en matière de stades, Cabella avoue un penchant pour celui de l’OM. « Plutôt le Krasnodar Stadion, le Vélodrome, Geoffroy-Guichard ou la Mosson ? Les quatre ! C'est difficile de répondre. Montpellier, c'est le coeur. Marseille, c'est le summum, a-t-il poursuivi. Quand tu as joué au Vélodrome et à l'OM, c'est bon, tu as réussi, c'est magnifique ! A Saint-Étienne, je me suis toujours dit que je voulais voir les supporters descendre de la tribune sur un but. J'ai kiffé. J'ai connu aussi un autre grand stade à Newcastle. A Krasnodar, il est exceptionnel. Tout neuf, tout beau. »