ASSE - Mercato : Mathieu Cafaro cash sur son avenir !

But !: Mathieu, qu'est-ce qui vous a permis de renverser Guingamp ?

Mathieu CAFARO : Notre caractère. A la mi-temps, on a aussi réglé quelques points tactiques. On était trop écartés, il y avait trop d'espaces pour eux sur leurs transitions. On se faisait trop contrer. On a réglé ça et sur la fin, ils n'ont pas eu beaucoup de situations. Nous, on a eu pas mal d'occasions et on a réussi à marquer ces deux buts. C'est super d'avoir pu retourner la situation.

L'ambiance a été assez exceptionnelle...

Oui. C'était top ! On peut vraiment compter sur ce public, surtout dans des moments comme ça, pour aller chercher la victoire. Il nous a poussés. Il a joué son rôle de 12e homme. Quand ça pousse comme ça, tu es obligé de faire encore plus d'efforts. On remercie les supporters. On leur a bien rendu sur le terrain avec cette victoire.



« Je n'avais pas l'habitude de ce rôle de piston mais je m'y sens de mieux en mieux. Je suis content. »

Les remplaçants ont apporté leur contribution...

Oui. Ibra (Wadji) a marqué et Dylan (Chambost) me fait le centre sur mon but. Ça fait deux fois de suite qu'il est décisif. Ça va lui faire du bien. C'est toujours bon signe quand les entrants ont un impact comme ça. Ça montre qu'il y a un bon groupe, un bon état d'esprit.

Comment vous êtes-vous senti personnellement ?

Bien. Je me sens bien depuis un petit moment maintenant. Je suis satisfait de ma deuxième partie de saison. Je peux enchaîner. Je n'avais pas l'habitude de ce rôle de piston mais je m'y sens de mieux en mieux. Je suis content.

Tout cela vous donne envie de rester ?

Oui. Si ça ne tient qu'à moi je reste. J'en ai envie.

Quel est l'objectif maintenant ?

Prendre encore des points, pour finir le plus haut possible.

Laval aura besoin de points samedi prochain pour se sauver...

Oui. Nous on est libérés de ça maintenant. Mais on ne doit pas se soucier de la situation des adversaires. On ira là bas pour gagner.