ASSE – Mercato : Caïazzo calme une rumeur concernant Aïmen Moueffek

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Aïmen Moueffek (19 ans) prolongera-t-il son contrat à l'ASSE ? La direction ligérienne aimerait conserver son jeune milieu de terrain et lui a formulé une offre de contrat de trois saisons supplémentaires jusqu'en juin 2025. Cependant, interloqué par son temps de jeu et sa gestion par Claude Puel, Aïmen Moueffek hésite à resigner... Et cela aiguise quelques intérêts.

Naples n'a pas fait d'offre à l'ASSE pour Moueffek

Comme nous l'avions révélé sur But ! Football Club, Wolverhampton et Naples s'intéressent au jeune Stéphanois. Deux grands clubs auquel on peut ajouter des formations de Bundesliga et le RB Salzbourg. Pour autant, ces pistes ne sont pas forcément très avancées.

Dans un entretien à CalcioNapoli24 TV, Bernard Caïazzo a démenti avoir reçu des offres de Naples pour Aïmen Moueffek : « Il a un bel avenir devant lui, il joue avec beaucoup d'intensité malgré ses 20 ans. À ce jour, je n'ai pas eu de contact direct avec les Napolitains ».