ASSE - Mercato : Camara justifie son choix Brest et fait ses adieux aux Verts

Après neuf ans passés à l'AS Saint-Etienne, Mahdi Camara a quitté ce vendredi son club formateur pour s'engager avec Brest sous la forme sous la forme d'un prêt d'une saison assorti d'une option d'achat automatique en cas de maintien de 3,25 millions d'euros.

"J'avais besoin de retrouver l'élite"

Sur le site officiel de son nouveau club, le natif de Martigues a expliqué son choix de rejoindre le SB29. "J’avais besoin d’un nouveau challenge, de retrouver l’élite et continuer ma progression. Les ambitions du SB29 m’ont plu, j’ai été séduit par ce qui a été fait la saison dernière, avec de belles séries et des victoires contre de grosses équipes, et aussi par le mercato réalisé cet été. Je peux donner beaucoup de détermination, de l’abattage, de l’esprit de compétition et de la projection vers l’avant."

Sur son compte Instagram, Mahdi Camara s'est également exprimé et a adressé un message d'adieu pour les supporters des Verts. "C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce la fin de mon aventure verte après 9 années dans ce club mythique. Il est temps pour moi de vous remercier : tous mes coéquipiers, les coachs qui m’ont vu grandir, les salariés du club, l'équipe médicale et bien évidemment les supporters! Un grand merci aux personnes qui ont cru en moi et qui m'ont permis de réaliser mon rêve, sachez que de porter ce maillot vert a été une énorme fierté pour moi. Je n’ai jamais triché et j’ai toujours donné le meilleur de moi-même, dans les bons comme dans les mauvais moments, bien sûr c’est une déception de partir sur cette note négative et encore aujourd’hui j’en garde des séquelles mais je suis certain que le club se relèvera grâce à vous tous. Je resterai à jamais un supporter vert et je garderai des souvenirs incroyables de ce stade magnifique. Allez les Verts."

Pour résumer Après l'officialisation de son arrivée à Brest, Mahdi Camara a pris la parole sur le site officiel du SB29 et sur son compte Instagram où il a adressé un message d'adieu aux supporters des Verts.

Fabien Chorlet

Rédacteur