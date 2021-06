ASSE - Mercato : Camara part avec un handicap face à Kamara (OM)

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Révélé en début de journée par La Gazzetta dello Sport, l'intérêt de l'AC Milan pour trois pépites de Ligue 1, Mahdi Camara (ASSE), Boubacar Kamara (OM) et Youssouf Fofana (AS Monaco), cache une volonté des Rossoneri de se renforcer à deux postes clef, celui de milieu défensif mais également celui de défenseur central. Comme l'explique le quotidien rose transalpin, l'entraîneur rossonero, Stefano Pioli, veut des éléments polyvalents et c'est ce qui ferait que Mahdi Camara partirait avec une longueur de retard…

Youssouf Fofana en pole

Non pas que le Martégal ne sache pas jouer à plusieurs postes : cette saison, Claude Puel l'a utilisé à quelques reprises en latéral droit quand Mathieu Debuchy et Yvann Maçon étaient blessés. Mais ce dont le Milan a besoin, c'est un milieu récupérateur pouvant dépanner dans l'axe. A ce niveau, Boubacar Kamara, défenseur central de formation, et Youssouf Fofana.

D'ailleurs, toujours d'après La Gazzetta dello Sport, c'est le Monégasque qui ferait office de priorité pour l'AC Milan, devant le Marseillais et ensuite le Stéphanois. Claude Puel, qui n'a certainement pas envie de perdre un joueur à qui il a confié le brassard de capitaine en fin de saison, peut se rassurer en se disant qu'il faudrait un gros concours de circonstances pour que les Italiens viennent toquer à sa porte…