ASSE - Mercato : ce revenant veut déjà partir, plusieurs clubs sont intéressés !

Jean-Philippe Krasso (23 ans) pourrait ne pas faire de vieux os à l’ASSE cet été. Déjà prêté au Mans la saison dernière, l’attaquant des Verts pourrait bien faire l’objet de la même opération au cours de l’actuel mercato. C’est l’intéressé qui a proposé cette solution de son propre chef.

« Si j'ai signé à Saint-Étienne il y a un an et demi c'est pour évoluer en Ligue 1. La préparation a bien commencé pour moi puisque j'ai mis un but et donné une passe décisive lors du premier match. Ça me met dans le bon sens. Je vais discuter un peu avec le coach pour avoir son avis. Mon objectif, c'est plutôt de m'imposer dans le groupe pro. Sinon, je peux aussi partir en prêt. Pourquoi pas en Ligue 2 », a déclaré Krasso à nos confrères d’Onze Mondial.

Les mots de l’attaquant de l’ASSE ne sont pas passés inaperçus. Selon Le Progrès, plusieurs clubs de Ligue 2 sont intéressés et même déjà venus aux renseignements : l’AJ Auxerre, Niort, le Paris FC, Ajaccio ou encore Dunkerque. « L’idée est que l’avant-centre, lié encore pour deux ans avec le club ligérien, soit pleinement opérationnel en Ligue 1 avec les Verts pour l’exercice 2022-2023 », conclut le quotidien régional. Si tout le monde y trouve son compte...

