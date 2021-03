ASSE - Mercato : cette condition qui pourrait inciter Fofana à quitter Leicester (et rapporter gros aux Verts)

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Plus les semaines passent, plus Wesley Fofana surprend l'Angleterre. Et pourtant, les supporters britanniques ne sont pas du genre impressionnables. Mais l'ancien défenseur central de l'ASSE aligne les prestations XXL, qui ont par exemple incité le journaliste du Telegraph Jim White à le décrire comme un arrière italien vétéran tant il voit juste, avant tout le monde, et se montre intraitable. Dans le même article, il est question de l'avenir du Marseillais, recruté en octobre dernier par les Foxes, dans les dernières heures du marché estival.

S'il n'y a pas Champions League la saison prochaine, il devrait partir

Selon Jim White, vu les performances de Fofana (mais aussi de l'ancien Monégasque Youri Tielemans), Leicester n'a qu'une option pour repousser la concurrence : lui offrir la Champions League la saison. Le journaliste fait d'ailleurs le parallèle avec Ngolo Kanté, recruté lui aussi pour une bouchée de pain (ou presque…) en 2015, qui avaient eu un impact immédiat sur les résultats de l'équipe, allant jusqu'à décrocher le titre de champion d'Angleterre 2016 mais qui avait tout de même filé à Chelsea l'été suivant.

White l'assure : s'il n'y a pas la C1 en fin de saison, Leicester ne pourra conserver Fofana. Manchester United a flashé sur lui et s'apprête à investir massivement durant l'été pour faire de l'équipe de Solskjaer une candidate au titre de champion la saison prochaine. Plusieurs consultants de premier plan en Angleterre assurent que Wesley Fofana est l'homme idoine pour solidifier la défense des Red Devils. Pour l'instant, Leicester est 3e, avec 7 points d'avance sur Everton (5e). La Champions League est donc presque dans la poche. Mais sans doute que les dirigeants de l'ASSE, qui récupèreraient une jolie indemnité de formation en cas de transfert vers MU, préfèreraient un effondrement des Foxes…

Leicester duo Youri Tielemans and Wesley Fofana put rival 'big six' scouts to shame @jimw1 https://t.co/3Bv1Ibnq6o — Telegraph Football (@TeleFootball) March 8, 2021

