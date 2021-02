ASSE - Mercato : Cissé a réglé un premier chantier de taille pour Puel

L’ASSE encaisse de moins en moins de buts depuis trois matches et le derby contre l'OL (0-5). Si l’on excepte celui devant le FC Nantes mercredi dernier (1-1), les Verts peuvent se targuer d'afficher deux clean sheets... et Pape Cissé n’y est sans doute pas pour rien. Prêté par l’Olympiakos au mercato hivernal, le robuste défenseur central a fait la loi dans les airs face aux Canaris (8 ballons gagnés) et a encore été redoutable dans ce secteur dimanche contre le FC Metz (1-0).

Imprenable dans les airs, Cissé déjà dans une équipe type

Cissé (25 ans) a tout simplement gagné ses cinq duels aériens et a gagné ses 2/3 au sol, ce qui semble régler un premier problème inhérent chez les Verts depuis le départ de Wesley Fofana cet été. De plus, l'intéressé a profité de sa dernière solide prestation pour intégrer l’équipe type du site Who Scored avec une évaluation de 8,1. Le seul regret de Puel concernant Cissé risque peut-être finalement de venir de l’option d’achat fixée par le club grec et hors de portée pour l’ASSE.