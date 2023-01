ASSE - Mercato : Cissé, Larsonneur, Gallon, Prior... Le plan d'action des Verts est en place !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Vendredi soir, à l'issue du match nul face au SM Caen (1-1), Laurent Batlles a reconnu qu'un « plan d'action » était déjà établi : « Il faudra poser la question à Loïc (Perrin). Il y a un plan d’action qu’on a mis en place, on verra ce qu’on peut faire. Le but était de prendre un joker, on a pris Charbonnier. Des postes ont été ciblés, on aura le temps d’en parler plus tard, déjà pour respecter ce que les joueurs ont fait ce soir ».

Cissé et Larsonneur, c'est compliqué

Désormais, les trois priorités de Laurent Batlles sont d'obtenir la signature d'un gardien, d'un défenseur et d'un latéral gauche. D'après Le Progrès, le dossier Pape Abou Cissé (Olympiakos) est « délicat malgré le temps de jeu famélique de l’international sénégalais en Grèce ».

Dans les buts, le dossier Gautier Larsonneur (VAFC) est complexe compte-tenu de l'accord de prêt noué entre Valenciennes et Brest. En plan B, les Verts envisagent toujours la piste Gauthier Gallon (ESTAC) ainsi que celle de Jérôme Prior (PAS Giannina).