ASSE – Mercato : Claude Puel ouvre la porte à des renforts

Si, lors de son ultime conférence de presse avant Monaco Claude Puel avait fait savoir qu'il ne croyait « pas au père Noël » concernant le Mercato, le Manager de l'ASSE a un peu atténué son discours après son passage en Principauté.

« Depuis que je suis à l'ASSE je n'ai jamais pu recruter »

« Comme tous les clubs l'AS Saint-Etienne est dans une situation compliquée. On verra ce qu'on peut faire et ce qu'il se présentera. Bien sûr qu'on aimerait apporter un plus. Depuis que je suis à l'ASSE je n'ai jamais pu recruter », a-t-il glissé.

Quand on lui fait remarquer ses bonnes pioches en janvier et à l'été 2020, Claude Puel rétorque : « Je ne peux pas considérer que Maçon en National ou Neyou en réserve de Braga soient des recrutements conséquents. Je n'ai jamais pu être actif et je ne sais pas si on pourra l'être sur ce mercato. On verra si le père Noël est sympa... » Des ventes semblent cependant nécessaires pour envisager un éventuel renfort devant ou en défense centrale.