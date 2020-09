ASSE – Mercato : Claude Puel tend la main aux indésirables des Verts

L'AS Saint-Etienne seule au sommet de la Ligue 1 après 3 journées et sa victoire sur la pelouse de l'OM (2-0), Claude Puel était un coach heureux. Hier au Vélodrome, le Castrais s'est laissé aller à quelques confidences sur son jeune groupe, lequel ne manque pas de qualités et ne l'étonne même plus.

Dans des propos retranscrits par le site officiel des Verts, le Manager général de l'ASSE a ouvert la porte aux indésirables encore sur le marché (Khazri, Boudebouz, Trauco, etc.) dont il apprécie l'état d'esprit malgré leurs situations respectives.

« Beaucoup de bonnes choses ont été instaurées depuis la reprise de l’entraînement. Tout le monde a joué le jeu, y compris ceux qui ne sont pas convoqués ces derniers temps. À L’Étrat, on effectue des entraînements de qualité. On est des privilégiés d’entraîner ce groupe-là », a expliqué Claude Puel, heureux de l'émulsion collective qui règne au club.