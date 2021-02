ASSE – Mercato : Claude Puel valide une filière de recrutement

A défaut d'argent, l'AS Saint-Etienne avance sur ses projets de recrutement avec des idées. Le club ligérien râtisse actuellement les compétitions de jeunes en Afrique dans l'espoir d'y dénicher des pépites.

Puel cherche le « super joueur gratuit »

Ces derniers jours, plusieurs noms ont circulé du côté de l'ASSE avec Ibou Sané (Génération Foot, Sénégal), Oumar M'Barek (ASCA Concorde, Mauritanie), Bouchir Belloumi (MC Oran, Algérie) ou encore Nasser Djiga (Vitesse FC, Burkina Faso).

Lancé en conférence de presse sur son intérêt pour la CAN U20, Claude Puel n'a pas démenti être à l'affût de talents low cost pour préparer l'avenir : « On suit les compétition qui peuvent nous sembler intéressantes. On essaye de regarder comme tous les clubs bien sûr... On regarde les choses comme il se doit. Si c’est un super joueur gratuit, il nous intéressera », a rigolé le Manager de l'ASSE.