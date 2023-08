ASSE – Mercato : comment les Verts doivent-ils gérer le bras de fer avec Niels Nkounkou ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

LE CLUB DOIT SE FAIRE RESPECTER.

« Comme beaucoup, j'ai été profondément déçu de la sortie médiatique de Niels Nkounkou. Sans l'ASSE, il serait encore à végéter dans la réserve d'Everton à naviguer de prêts en prêts. Les Verts lui ont donné une chance, un statut de titulaire et une vraie visibilité.

Il ne doit partir qu'au juste prix !

S'il n'a jamais caché son envie d'évoluer au plus haut niveau après ses six mois réussis dans le Forez, l'ASSE a aussi déboursé de l'argent pour le faire venir (2 M€ + 30% à la revente cédés aux Toffee), il est donc normal que le club cherche à faire un peu d'argent sur son dos.

Pour un international Espoirs, je ne trouve pas la somme réclamée excessive et ce serait un juste retour d'ascenseur de Nkounkou que de « jouer le jeu » jusqu'au bout avec le club qui l'a mis en valeur. Je ne ferme pas la porte à son départ mais il faut que tout le monde s'y retrouve. Entre 5 et 7 M€, je suis d'avis d'ouvrir la porte. En dessous, Niels Nkounkou doit respecter les contrats signés. L'institution ASSE doit être ferme sur ce point. C'est mon point de vue. »

Alexandre CORBOZ

IL FAUT VITE LE VENDRE !

« J'ai déjà dit ce que je pensais de cette « affaire Nkounkou » au lendemain de son entretien dans L'Equipe, et ma position n'a pas changé : à la place des dirigeants stéphanois, j'aurais vendu le joueur sans tarder, et je pense qu'en cas de nouvelle offre de Francfort, il faudra le libérer.

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras

Ce dossier est de nature à pourrir le début de saison de l'équipe, et le Mercato. On voit bien qu'il bloque l'arrivée d'un joueur à son poste. Ma crainte, c'est que l'ASSE se retrouve avec un Nkounkou mécontent à gérer si le train venait à ne pas repasser. Et c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Je ne suis pas si sûr qu'on se bouscule au portillon pour l'international Espoirs, surtout après sa prestation catastrophique en quart de finale de l'Euro contre l'Ukraine. Une élimination fatale à Sylvain Ripoll, écarté des Bleuets ce lundi, et dont je me demande toujours comment il a pu aligner Nkounkou au poste de latéral gauche contre les Ukrainiens, vu qu'il ne sait pas défendre... Je signerais en tout cas pour que l'ASSE fasse une petite plus value et qu'elle remplace Nkounkou par Leautey, Doumbia ou Van den Kerkhov. »

Laurent HESS

