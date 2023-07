ASSE - Mercato : coup de froid pour l'arrivée de Batubinsika !

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Ce mardi, le journaliste Manu Lonjon a annoncé que le défenseur central de Famalicão, Dylan Batubinsika, devrait s’engager avec l’AS Saint-Étienne dans les prochaines 48h, c'est-à-dire avant ce vendredi. Mais à en croire Envertetcontretous, la venue de l'ancien pensionnaire du centre de formation dans le Forez serait encore loin d'être finalisée.

L'optimisme reste tout de même de mise dans ce dossier

"Si un accord est proche, il reste encore quelques détails à régler afin de voir le joueur débarquer dans le Forez pour passer la traditionnelle visite médicale et parapher son nouveau contrat. Cette finalisation des détails dure déjà depuis quelques jours et vient donc semer le trouble sur cette piste. Pour l'heure, on se veut toujours optimiste du côté des dirigeants stéphanois sur l'issue finale de ce dossier qui devrait se décanter d'ici la fin de la semaine", précise le site de supporters des Verts. Dylan Batubinsika ne devrait donc pas signer en faveur du club forézien avant ce vendredi, comme l'a affirmé Manu Lonjon.

