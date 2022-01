ASSE - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Mateta !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Le dossier Jean-Philippe Mateta (24 ans) ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Annoncé à l’ASSE pour ce week-end, l’ancien attaquant de l’OL va devoir remises au placard ces plans initiaux après avoir marqué un joli but de la tête hier contre Milwall en Cup.

« Merci pour votre soutien aujourd'hui et à vendredi pour le match face à Brighton », a-t-il déjà glissé après le match, comme pour mieux signaler sa fidélité aux supporters des Eagles. Ce contre-temps s’est depuis confirmé.

« Gros stand-by dans le dossier Mateta à Saint-Etienne, a glissé Marc Mechenoua de Goal hier soir. Crystal Palace se laisse le temps de réfléchir à l’opportunité de laisser partir son attaquant qui a marqué cet aprem en FA Cup. Son deuxième but en trois matchs. » The Sun confirme cette tendance et ajoute que le club anglais souhaite bloquer Mateta jusqu’à ce qu'il lui ait lui trouvé un remplaçant. L’affaire est donc loin d’être gagnée si les Verts rêvaient d’accueillir le buteur dans les plus brefs délais.

