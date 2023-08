ASSE - Mercato : coup de théâtre pour Tardieu et Ferhat !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Libre depuis son départ d'Alanyapor, Zinedine Ferhat aurait pu rejoindre l’ASSE. Cependant, l’international algérien aurait porté son choix sur un autre club de Ligue 2.

Ferhat vers Angers

Foot Mercato affirme que Zinedine Ferhat devrait s’engager pour deux saisons à Angers. Ce dernier aurait été séduit par le projet du SCO qui a pour ambition de remonter en Ligue 1. Une cible s'envole pour les Verts... mais une autre arrive ! Dans son édition du jour, L'Est Eclair confirme et déplore l'arrivée imminente de Florian Tardieu à l'ASSE. « La demi-surprise de cette fin de mercato, c'est le départ de Florian Tardieu. Demi-surprise parce que l'ancien capitaine a toujours dit son attachement à son ancien entraîneur troyen Laurent Batlles. Tous les six mois, ce serpent de mer refaisait surface, le joueur n'ayant jamais évacué l'idée de le retrouver chez les Verts, peut-on lire dans le quotidien régional. La surprise, c'est que ce départ intervient tardivement, dans les derniers jours du mercato, au moment où le joueur était apte à reprendre sa place de taulier. Le club n'aurait-il pas dû fixer une deadline plus tôt dans l'été ? »

