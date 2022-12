ASSE - Mercato : coup dur dans le dossier Larsonneur !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Comme nous vous l'avons relayé ce jeudi matin, l'ASSE va accélérer le dossier menant au gardien de Valenciennes, Gautier Larsonneur, après la réception ce vendredi du Stade Malherbe de Caen.

Podcast Men's Up Life

Larsonneur n'appartient pas qu'à Valenciennes

Mais alors que les négociations tourneraient entre 2,2 millions d'euros et 3,5 millions d'euros pour le transfert du portier de 25 ans, le contrat de ce dernier rend ce dossier plus complexe. En effet, selon le site de supporters des Verts, Envertetcontretous, le club du Forez doit se mettre d'accord avec Valenciennes et le Stade Brestois puisque Gautier Larsonneur appartient à 50% à VA et 50% au SB29.

Les dirigeants vont accélérer sur le dossier du gardien de but #ASSE https://t.co/AyjBLyooe3 — Envertetcontretous (@Site_Evect) December 29, 2022

Pour résumer Alors qu'ils veulent accélérer le dossier Gautier Larsonneur, les dirigeants de l'ASSE vont devoir s'accorder à la fois avec Valenciennes et Brest pour le transfert du gardien français.

Fabien Chorlet

Rédacteur