ASSE - Mercato : coup d’accélérateur des Verts pour Larsonneur !

ASSE : retour du public, élément déterminant ?

La situation est urgente dans le Forez. Après une nouvelle défaite en championnat cette semaine face à Annecy pour la reprise (2-1), l'ASSE pointe toujours à la 20e et dernière place de Ligue 2, avec 11 points. Des résultats décevants qui poussent la direction à se chercher des renforts. Le nom de Gautier Larsonneur revient avec insistance du côté des Verts, il est la priorité de Laurent Batlles au poste de gardien de but, comme nous vous l'avions révélé.

Entre 2,2 et 3,5 M€ pour Larsonneur ?

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, les négociations vont désormais s'intensifier entre l'ASSE et Valenciennes pour le gardien de but de 25 ans. Le transfert pourrait se conclure pour un montant compris en 2,2 et 3,5 M€. « Sainté a pour objectif de finaliser son recrutement d’hiver dès la première quinzaine de janvier. Promesse faite par le board », a-t-il ajouté.