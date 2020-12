ASSE - Mercato : Coupet révèle pourquoi Ruffier n'est pas allé à Dijon

En milieu de semaine, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont rencontré Stéphane Ruffier après lui avoir collé une énième mise à pied. L'issue de la réunion n'a pas fuité mais l'idée générale serait que les deux parties se séparent, le gardien étant au placard jusqu'à nouvel ordre. Une séparation aurait pu avoir lieu cet été puisque le nom de Ruffier a circulé du côté de Dijon.

"Une histoire de gros sous"

Contacts réels ou rumeur infondée ? Poteaux Carrés a tenté d'en savoir plus au cours d'une interview avec Grégory Coupet. L'ancien international est aujourd'hui entraîneur des gardiens du DFCO et, à l'heure où son équipe va croiser le fer avec les Verts, chez qui il a été formé, le site de supporters stéphanois lui a demandé s'il avait été au courant de contacts entre Stéphane Ruffier et les Rouges.

"Sincèrement, on a entendu tout et son contraire sur cette histoire donc c'est difficile de se faire une idée. Moi, je connais un peu Stéph et je pense que c'est un très bon gars. Maintenant, je ne suis pas dans le vestiaire, je ne sais pas comment ça se passe. Entre Steph et Jessy, ce sont des gardiens que j'apprécie beaucoup. Puel est amené à faire des choix. Ce sont les siens. Concernant Stéphane et Dijon, je pense que ça n'a pas été qu'une rumeur. On en a parlé ici. Maintenant, est-ce que lui était prêt à venir ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une histoire de gros sous !"