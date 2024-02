ASSE Mercato : Dall'Oglio a laissé filer un joueur à trois poumons !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Olivier Dall'Oglio a dû faire des choix à son arrivée à l'ASSE et deux joueurs ont été ses premières victimes : Gaëtan Charbonnier et Victor Lobry. Le premier a rejoint Bastia, où il n'a toujours pas marqué, et le second est à Guingamp, où il était titulaire hier lors de la victoire bretonne contre Caen (1-0).

Lobry encensé

Et à en croire Ouest-France, le milieu de terrain a livré un très bon match. "Victor Lobry avait trois poumons, a commenté le quotidien régional. Au sein d’un collectif soudé et généreux, l'ancien Stéphanois a montré l’exemple. Il a réussi un très grand match et montré la voie à ses partenaires. Un cran plus haut que Louiserre dans le pressing, Lobry a perturbé les premières relances caennaises. Mais il s’est aussi souvent projeté et a tenté sa chance hors cadre (53’). Il a donné l’impression de porter le maillot d’En Avant depuis plusieurs mois. Et pour quelqu’un qui avait peu joué par le passé, il avait des jambes. Averti à la 89’. Jusqu’au bout du bout, il a tout donné (90+4’)." Du bon Lobry, donc.

