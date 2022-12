ASSE - Mercato : de grandes annonces pour cet hiver vont tomber ce jeudi !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

On sait désormais quand sera précisément présenté Gaëtan Charbonnier à l'ASSE. Selon le site EVECT, le rendez-vous est programmé ce jeudi midi, en compagnie du coach des Verts Laurent Batlles et de son coordinateur sportif, Loïc Perrin.

Si on attend de savoir dans quelles dispositions physiques et mentales arrive l’attaquant de 33 ans dans le Forez, les supporters de l’ASSE devraient surtout être impatients de connaître sur la feuille de route des Verts en vue du prochain mercato hivernal.

En ce sens, la double présence de Batlles et Perrin devrait permettre d’en savoir nettement plus sur les attentes du club ligérien en janvier prochain. Si les noms n’ont pas encore fuité, on sait déjà que des pistes sont creusées en France et à l’étranger.