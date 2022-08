ASSE - Mercato : Denis Bouanga au Los Angeles FC (officiel)

L'AS Saint-Etienne vient d'annoncer via un communiqué que Denis Bouanga était transféré au Los Angeles FC. Pas une surprise dans la mesure où l'attaquant était en contacts avec le club californien depuis plusieurs semaines et que son talent (de même que son salaire) l'éloignait forcément d'un club descendu en Ligue 2, aussi prestigieux soit-il.

Arrivé en 2019 en provenance de Nîmes, Denis Bouanga a disputé 110 matches avec les Verts, inscrivant 28 buts et délivrant 16 passes décisives. Il aura connu beaucoup de bas et très peu de haut dans le Forez, au sein d'une formation victime de la politique d'austérité de Claude Puel, avec qui le Gabonais ne s'entendait pas. Son entrée en jeu samedi dernier à Dijon (1-2), immédiatement suivie d'une expulsion, constitue donc son ultime apparition sous le maillot vert.

⏩ L’ASSE et le @LAFC 🇺🇸 sont parvenus à un accord pour le transfert de 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐁𝐨𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚.



À 27 ans et après 110 matchs, 28 buts et 16 passes décisives sous le maillot Vert, l'attaquant rejoint actuel leader de la Conférence Ouest de MLS.



All the best Denis ! 💚