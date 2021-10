Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Proche de Mattéo Guendouzi qu'il a vu arriver au centre de formation du FC Lorient, Denis Bouanga dit tout le bien qu'il pensait du milieu de l'OM dans les colonnes du mensuel Le Foot : « Matteo, c'est d'abord un super joueur et un vrai compétiteur qui déteste perdre. J'ai évidemment suivi sa carrière, toujours heureux de voir qu'il arrivait à jouer dans des clubs aussi prestigieux qu'Arsenal ou le Hertha Berlin. Et je suis content pour lui qu'il signe à l'OM ».

« Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l'OM ou ailleurs »

Le Gabonais est d'ailleurs persuadé de sa réussite dans la Cité phocéenne : « Avec Sampaoli, sûr, il va bien s'entendre parce qu'ils ont la même gnaque, la même envie de gagner tout le temps. Matteo dégage beaucoup d'énergie, et avec la maturité, il va exploser cette saison en L1. Il va s'y épanouir. Il m'a dit qu'il était prêt à s'installer à Marseille ».

Même s'il est aujourd'hui sous contrat avec l'ASSE, Denis Bouanga ne s'interdit pas de signer à l'OM pour le rejoindre : « Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l'OM ou ailleurs, parce qu'on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler ».