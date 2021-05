ASSE - INFO BUT : des discussions avec Hamouma mais…

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Toujours dans le rouge financièrement en attendant une éventuelle reprise qui ne devrait pas se conclure avant la fin de l'année, au mieux, l'AS Saint-Etienne doit poursuivre son opération dégraissage entamée à l'arrivée de Claude Puel le 4 octobre 2019. Tous les gros contrats (Ruffier, Mvila…) ont été poussés vers la sortie et ça va continuer, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, ayant ainsi appris qu'ils ne seraient pas prolongés.

Pas de proposition écrite

Seule exception, mais elle est de taille : Romain Hamouma. L’ailier a beau avoir 34 ans, il demeure un joueur d’exception, capable de faire basculer une rencontre sur une inspiration. Présent au club depuis neuf saisons et lui aussi libre le 1er juillet, il s’était vu proposer une prolongation en cours de saison. Proposition qu’il avait repoussée car elle était soumise à un nombre de matches joués, lui qui a souvent été blessé par le passé.

Depuis, Claude Puel a annoncé qu’il voulait effectivement conserver l’ancien Caennais et qu’il allait revenir vers lui. Seulement, selon nos informations, s'il y a bien eu des discussions entre le club et Romain Hamouma, ça a été de façon informelle. Le joueur attend toujours une proposition écrite, qui tarde à venir. Et pendant ce temps, ses contacts en France, notamment Nice, et à l'étranger avancent leurs pions…