ASSE - Mercato : des premières zones d'ombre apparaissent avec Anthony Modeste

L’ASSE tient peut-être enfin son attaquant tant recherché depuis le départ de Robert Beric. Anthony Modeste a en effet débarqué hier soir en prêt (sans option d’achat) en provenance du FC Cologne et a donc été choisi pour faire oublier le fiasco autour de Mostafa Mohamed. Dans son édition du jour, L’Équipe donne quelques détails de l’opération et assure que Roland Romeyer a été à la manoeuvre dans un dossier rapidement ficelé. Des premières inquiétudes pourraient d’ailleurs surgir devant tant de facilité...

Galtier a déjà tenté de le faire venir à l'ASSE

« Le joueur trouve là le moyen de relancer sa carrière, plantée depuis un peu plus de deux ans et son retour au FC Cologne, qu’il a aidé à remonter aussitôt en D1, après une parenthèse lucrative de 16 mois en Chine au Tianjin Quanjian, rappelle le quotidien sportif. Troisième meilleur buteur de Bundesliga en 2017 (25 buts), Modeste n’y a inscrit aucun but cette saison en 8 matches. Souvent blessé au genou et au dos, en froid avec Markus Gisdol, Modeste était désormais barré par Sebastian Andersson... régulièrement blessé lui aussi cette saison. Le FC Cologne y gagne donc en le laissant partir. »

Malgré ces zones d’ombre, l’ASSE récupère un attaquant qui connaît bien la Ligue 1. L’ancien international Espoirs français y a déjà évolué de 2007 à 2013, à Nice, Angers, Bordeaux et Bastia. Alors entraîneur des Verts, Christophe Galtier avait d’ailleurs tenté de le faire venir à plusieurs reprises. En vain.