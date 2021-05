ASSE – Mercato : des prolongations en passe d'être officialisées

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si Kévin Monnet-Paquet, Romain Hamouma et Mathieu Debuchy, en fin de contrat, ne savent toujours pas ce que l'ASSE et Claude Puel comptent faire d'eux, Le Progrès annonce ce lundi que le club forézien s'apprête à officialiser la prolongation de Saidou Sow. Sous contrat jusqu'en 2023, le Guinéen (18 ans) se serait engager pour trois saisons supplémentaires. En fin de contrat, Etienne Green, lui, aurait déjà prolonger jusqu'en juin 2024.

C'est fait pour Sow et Green

Autres prolongations bien avancées, selon nos informations : celles d'Yvan Neyou, Lucas Gourna-Douath et Adil Aouchiche. Les discussions seraient en revanche plus difficiles avec Arnaud Nordin, Aimen Moueffek et Stefan Bajic, tous trois liés jusqu'en 2021.