ASSE - Mercato : des ventes possibles grâce à un ancien de l'OGC Nice ?

A moins d'un mois de la clôture du mercato, Laurent Batlles attend encore 5 à 6 recrues. Mais pour cela, il faudrait que Loïc Perrin parvienne à vendre plusieurs joueurs, parmi lesquels Yvann Maçon, Saïdou Sow, Yvan Neyou ou encore Mahdi Camara. Difficile cependant de placer des joueurs ayant peu brillé la saison passée et dont le club est descendu en Ligue 2. Mais un événement totalement étranger à l'ASSE pourrait aider.

Cet événement, c'est la nomination prochaine de Julien Fournier au poste de directeur sportif de l'Olympiakos. L'ancien Niçois connaît parfaitement les joueurs français et il ne va pas manquer de proposer des noms à un club grec traditionnellement friand de joueurs hexagonaux. Un bon coup à jouer pour Loïc Perrin ?

❗ Agreement in principle between Olympiacos and ex OGC Nice Director of Football Julien Fournier. Fournier will become Olympiacos technical director. Small details before official announcement 🔴@olympiacosfc @ogcnice #Olympiacos #OGCNice #Nice #OGCN