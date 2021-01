ASSE – Mercato : Deux anciens Verts vont rejoindre Bourg-Péronnas (National)

C'est l'effet David Venditelli. Avec l'arrivée de l'ancien agent de Loïc Perrin et Jérémy Clément, notamment, on pouyvait s'attendre à un Mercato actif du côté de Bourg-en-Bresse. Et c'est le cas. Le journaliste du Progrès Clément Malaoui annonce en effet les arrivées de deux anciens joueurs de l'ASSE, Benjamin Corgnet et Anthony Maisonnial, et celle de l'ancien sochalien Sloan Privat. Benjamin Corgnet, 33 ans et 218 matches de Ligue 1, évoluait à Strasbourg la saison dernière.

Anthony Maisonnial, doublure de Vincent Demarconay au Paris FC, sera en concurrence avec Maxime Cassara, autre ancien stéphanois, pour garder les buts bressans. Bourg-Péronnas pointe actuellement à la 13e place de son championnat.