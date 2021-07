ASSE - Mercato : deux gros départs déjà planifiés chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Plus de peur que de mal pour Wahbi Khazri. Sorti par précaution lors de la défaite en amical mercredi soir contre l’OM (1-2), l’attaquant de l’ASSE ne souffre que d’un léger mal. Le contraire aurait pu être catastrophique en vue du mercato estival.

Comme l’affirme Eurosport, l’ASSE aurait en effet prévu de vendre Khazri (30 ans) cet été pour se décharger d’un gros salaire. L’ancien joueur du Stade Rennais ne serait pas le seul dans ce cas de figure puisque Ryad Boudebouz (31 ans) pourrait l’accompagner.

« Après le départ de Stéphane Ruffier, plus gros salaire du club, l'ASSE va encore chercher à faire partir deux autres joueurs bien rémunérés, Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri, explique ainsi l’AFP. Plusieurs cadres ont déjà quitté le club, comme Loïc Perrin, il y a un an, suivi de Yohan Cabaye. Cet été, le gardien Jessy Moulin est parti à Troyes alors que Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet n'ont pas été prolongés. L'ASSE reste lestée de joueurs en retour de prêt, reliquat de recrutements totalement ratés. » Assane Dioussé Alexandros Katranis et Sergi Palencia sont également cités.

