ASSE - Mercato : deux joueurs d’avenir ont signé, Puel connaît déjà un buteur !

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess

Claude Puel n’a pas abdiqué. Bien qu’il ait rappelé quelques grognards pour sauver la tête de l’ASSE en Ligue 1 lors de la saison écoulée, le Castrais mise toujours sur la jeunesse pour préparer l’avenir. Deux signatures ont ainsi été entérinées ces dernières heures chez les tout jeunes.

La première vient de Quentin Prud'homme, formé à Dunières puis au Puy Foot. Âgé de 14 ans, le très jeune attaquant a récemment effectué un essai à l'ASSE et avait inscrit un doublé en amical face à Jura Sud pour écarter la concurrence de quatre auteurs buteurs de la région.

Un attaquant et un gardien pour préparer l'avenir ?

Comme l’ASSE a rapidement proposé à l’intéressé et sa famille une place au centre de formation et signer une convention de formation d'un an. Autre arrivée chez les jeunes à l’ASSE : Gabin Sabathié, né en 2006. C’est le Pôle Espoirs de Castelmaurou qui en a fait l’annonce. Le très jeune gardien du SO Millau fait partie des 82 joueurs de sa génération retenus pour un stage à Clairefontaine du 1er au 4 juillet.