ASSE - Mercato : deux nouvelles recrues disponibles à Niort ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE n’en finit plus de recruter sur ce mercato hivernal ! Après avoir misé sur Gaëtan Charbonnier (en qualité de joker), Gautier Larsonneur et Dennis Appiah, les Verts ne devraient plus trop tarder à accueillir Kader Bamba et Niels Nkounkou.

Selon Peuple Vert, les deux joueurs sont arrivés dans le Forez hier soir et devraient s’engager dans la journée à l’ASSE. L’ailier du FC Nantes débarquerait en prêt sans option d'achat tandis que le piston gauche d’Everton signerait un prêt comportant une option d'achat. Les traditionnelles visites médicales devraient avoir lieu ce matin avant l’officialisation.

L’optimisme est tellement de mise que Le Progrès les voit déjà dans le groupe de Laurent Batlles lundi soir à Niort (20h45) : « Sauf rebondissement, l’ASSE officialisera leur signature ce samedi et les deux hommes pourraient même être qualifiés pour le déplacement à Niort, lundi. »