ASSE - Mercato : deux pépites ont signé, elles ne demandent qu’à flamber

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE n’a plus le choix. Pour se sortir des bas-fonds du classement de Ligue 1 et offrir le meilleur cadeau qui soit aux supporters avant Noël, les Verts vont devoir lancer une série en la débutant dès dimanche à Troyes (15h).

En attendant, l’ASSE a signé un partenariat avec les Sénégalais de Guédiawaye, qui avait déjà fourni deux joueurs en devenir aux Verts : Boubacar Fall et El Hadji Dieye. Les deux pépites ne demandent qu’à flamber le jour où Claude Puel leur donner leur chance à Saint-Étienne.

« Boubacar Fall est un gardien qui joue bien au pied. Il est grand, athlétique. Il a déjà montré ses qualités en Afrique et il pourra les montrer bientôt en Europe, affirme dans So Foot le président des Espoirs de Guédiawaye Ousmane Wade. Une dizaine de clubs ont fait des offres pour Fall, on a choisi de travailler avec l’ASSE pour la qualité de sa formation. Je me réjouis du maintien de Claude Puel car c'est un coach qui fait confiance aux jeunes. El Hadji Dieye est un joueur de couloir, il joue sur la profondeur. Il est technique et vraiment très rapide. Nous allons bientôt découvrir une pépite. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

LE LAURÉAT ? 🤔

Jean-Michel Roussier semble être le favori dans la course au rachat de l'ASSE !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/lafh4ZKrDA — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 16, 2021